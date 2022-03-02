同一時間，香港的疫情愈演愈烈，昨日公布的單日感染人數更超出3萬人，也對零售業大為打擊之餘，同樣不利領展的業績。

不過，領展大跌後，其預期股息率已升至接近5厘，當然這是假設其收入和派息不變，但在疫情和上述的禁追租措施下，領展要維持原來派息也不易，不過當其股價愈跌愈深，也開始出現吸引力，而港大預測香港的疫情也快接近高峰，現開始分注撈底領展，也是可以考慮。

投資之道，從來如畢菲特所說，人人貪婪時要恐懼，人人恐懼時要貪婪，說真的，要不是利淡消息舖天蓋地，又幾許見到領展可提接近5厘的預期息率？還記得一年多前人人看死匯控（0005），可說是一沉百踩，但如去年買了匯豐，卻是遠遠跑贏了恒指。

陸振球

明報投資及地產版主編

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