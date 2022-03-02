上周財政司司長陳茂波在預算案指計劃立法禁止商舖業主向多個行業追租，弔詭的是未獲零售商戶的掌聲，卻被指破壞了香港一向尊重的合約精神，而最受害自然是商舖或商場大業主，其中領展（0823）的股價更是連跌多天，其RSI更低見20。
同一時間，香港的疫情愈演愈烈，昨日公布的單日感染人數更超出3萬人，也對零售業大為打擊之餘，同樣不利領展的業績。
不過，領展大跌後，其預期股息率已升至接近5厘，當然這是假設其收入和派息不變，但在疫情和上述的禁追租措施下，領展要維持原來派息也不易，不過當其股價愈跌愈深，也開始出現吸引力，而港大預測香港的疫情也快接近高峰，現開始分注撈底領展，也是可以考慮。
投資之道，從來如畢菲特所說，人人貪婪時要恐懼，人人恐懼時要貪婪，說真的，要不是利淡消息舖天蓋地，又幾許見到領展可提接近5厘的預期息率？還記得一年多前人人看死匯控（0005），可說是一沉百踩，但如去年買了匯豐，卻是遠遠跑贏了恒指。
陸振球
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