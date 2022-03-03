舖王鄧成波家族再放售工廈物業，現委託仲量聯行放售葵涌建康街15至23號泉基工業大廈逾72%業權，涉及面積約16.8萬方呎，將會以現狀及部分連租約出售，意向價7億元，即呎價約4,000元。仲量聯行資本市場部資深董事譚蔭培表示，物業極具重建價值，加上短期租金回報亦可觀，料將吸引投資者及用家垂青。