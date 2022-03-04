受疫情影響，市場連錄減價蝕讓成交。市場消息指，鄰近港鐵奧運站的一號銀海，位於1座低層A室，實用1568方呎，4房間隔，最新以約4450萬元售出，實呎28380元，成交價較叫4700萬元低250萬元或5%。資料顯示，原業主登記名字以普通話拼音，料為具內地背景人士，於2018年以4618萬元購入，帳面蝕約168萬元，若連同使費等，料實蝕約454萬元，蝕幅近一成。