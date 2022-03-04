文章日期：2022年3月4日 20:32
由利豐馮國經家族旗下Fung Properties（HKS）Limited持有長沙灣道800及828號及大南西街601至603號香港紗廠工業大廈第1及2期，去年向城規會申請擬議略為放寬地積比率限制，及重建作商廈，提供逾100萬方呎樓面。城規會今開會審理，並在有附帶條件下批准。
資料顯示，上述項目地盤面積約7.48萬方呎，申請由現時12倍地積比率，增加至14.4倍作重建，計劃重建2幢33層高的商廈，涉及總樓面約107.66萬方呎。
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