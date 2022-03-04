由利豐馮國經家族旗下Fung Properties（HKS）Limited持有長沙灣道800及828號及大南西街601至603號香港紗廠工業大廈第1及2期，去年向城規會申請擬議略為放寬地積比率限制，及重建作商廈，提供逾100萬方呎樓面。城規會今開會審理，並在有附帶條件下批准。