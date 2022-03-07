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美聯: 75%受訪者看淡樓市創兩年新高 但料樓市可「Ｖ形」反彈

新一波疫情惡化，港府一再收緊限聚令，2月及3月份整體樓市交投氣氛停滯之際，美聯物業聯同經絡按揭轉介，於2月底進行網上問卷調查，結果顯示有近75%受訪者看淡樓市前景，比例創2年新高；與此同時，在疫情下，有逾7成人選擇以網上搵樓，作為搵樓主要途徑，比例屬有調查以來最高。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，是次調查反映疫情下，業主與買家紛紛看淡樓市前景，預料首季樓價在疫情影響下，將下跌約3%，惟一旦疫情開始受控，買家信心恢復，相信全年樓市及樓價。可望出現「U形」、甚至是「Ｖ形」反彈。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，若以1,200萬元樓價計算，目前內地一線城市首置最高可做7成按揭，相比之下，港府再放寬按揭後，可做到8至9成按揭，較具吸引力；加上內地房策較嚴厲，又有限購政策，相信香港較寬鬆的按揭及房策，可吸引內地投資者在香港入市，料疫情緩和後，內地人將再度加快赴港買樓步伐。

美聯表示，是次調查共收回502份有效問卷。就樓價走勢方面，多達74.5%受訪者認為，未來6個月樓價將下跌，遠較2021年10月同類調查錄得的40%，大幅高出34.5個百分點，創逾兩年新高，數字僅次於2020年初，新冠疫情剛爆發時錄得的82.8%。

布少明認為，今年首季樓價料會下跌約3%，但根據以往數波疫情經驗，一旦疫情受控，樓價將先跌後升，相信全年而言，樓價仍有望升約5%。

另外，近期疫情肆虐；美國聯儲局加息逼在眉睫；俄烏戰雲密布，加上港股表現疫弱，打擊投資氣氛。是次調查結果顯示，投資者比例明顯下降。在被問及入市目的時，只有約17.2%受訪者表示為「投資」，較2021年中調查時下滑23.5個百分點，相關比例創有調查以來新低，反映目前入市者均以「上車自用」及「換樓」為主。

交投方面，預期3月社交措施將持續收緊，加上全民檢測，屆時一、二手成交持續低企，估計第1季一手成交約900宗，按季跌近8成，料屬2013年一手銷售條例實施後的季度新低；二手估計則約8,000宗，按季跌近3成，為逾3年季度最少。不過，一旦疫情開始受控，市場信心恢復，估計第2季一手成交會回升至約2,500宗，二手交投估計升至約9,000宗。

 

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