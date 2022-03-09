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花都廣場2房510萬易手 較3年前內轉價高2%

疫情嚴峻，加上股市不穩，有業主沽樓套現。中原地產分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場3月暫錄3宗成交，包括6座中層E室，實用面積370方呎，2房間隔，以510萬元易手，實呎13,784元。

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