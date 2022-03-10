置地公司行政總裁黃友忠表示，集團對市民與企業在疫情下面對的挑戰身同感受，透過與不同的非政府機構合作，並為租戶提供即時及全面的租金寬減措施，冀望可以出一分力，幫助紓緩本港企業及社區所面對的困難，共渡時艱。

置地公司指，自2020年初至2021年12月約兩年間，已為租戶提供逾4.2億元的租金寬減，因應第五波疫情再為零售租戶提供進一步支援，包括提供租金寬免及其他援助措施，包括因政府防疫措施而不能營業的租戶在停業期間可獲全額租金、管理費及其他費用寬免。

另餐飲行業租戶於2022年1月1月至6月30日6個月期間，只需按營業額比例支付租金，而其他受影響的租戶則可獲不同程度的租金寬減，幅度視乎個別情況而定。另置地亦會向受疫情影響較嚴重的中小企租戶提供較大支援。

此外，置地公司亦推出一系列營運及推廣措施，支援餐飲行業租戶。除予以租戶彈性營業時間外，亦計劃推出額外措施推動其外賣或外送業務。同時，該公司亦計劃今年稍後在防疫措施放寬後，推出大型推廣計劃，以增加商場人流並刺激餐飲消費。

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