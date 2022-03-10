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信和捐2萬套血氧儀予安老院及獨居長者 下周發送

疫情持續嚴峻下，信和集團表示，集團和旗下黃廷方慈善基金，將加大支援長者與兒童抗疫需要的力度；信和及黃廷方慈善基金，與香港聖公會福利協會、香港家庭福利會、明愛社會工作服務部、嗇色園社會服務統籌處等社區夥伴合作，向安老院及獨居長者捐贈2萬套血氧儀，預計下星期起派送。

信和集團副主席暨黃廷方慈善基金董事黃永光表示，2萬套血氧儀中，其中3000套將透過香港聖公會福利協會發送至其轄下9間安老院舍、及3間復康院舍和與其合作的私人安老院；集團及黃廷方慈善基金亦向香港聖公會福利協會捐款100萬元，支援其轄下安老院和復康院舍在疫情下的運作需要。此外，集團及黃廷方慈善基金與香港伊斯蘭青年協會、Pakistan Islamic Welfare Union、香港尼泊爾聯會及香港社區組織協會合作，向基層家庭及少數族裔派發 25 萬個兒童口罩。

黃永光指，疫情為兒童和長者帶來嚴峻挑戰。長者接種率最低，是風險最高的群組。血氧儀可提供有關健康狀況的重要數據，有助及早發現異常情況並為長者提供適時醫療護理，拯救生命。

血氧儀用作測量使用者的血氧水平及脈搏率，是評估健康狀況的重要指標，對監測呼吸異常情況及身體狀況惡化的早期症狀非常有用，好讓及時跟進，提供更好護理和支援。

事實上，信和亦捐贈超過28萬套快速抗原檢測試劑、及500套遙距健康監測系統和必需品予基層市民，亦向醫院管理局及香港兒童醫院捐款，支援兒科服務，並透過社區隔離設施酒店計劃，將旗下一酒店改為社區隔離設施，供症狀輕微或無病徵患者使用，紓緩公共醫療系統壓力。

 

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