大型屋苑接連有移民盤以低價成交；美聯助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城12座高層C室，實用面積484方呎，3房間隔，同層有事故單位，以660萬元易手、實呎13,636元，較市價低17%。原業主於2013年7月以約507.5萬元購入單位，持貨持貨逾9年，帳面獲利152.5萬元或約30％。