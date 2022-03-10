文章日期：2022年3月10日 19:55
大型屋苑接連有移民盤以低價成交；美聯助理營業董事黃錦瀚表示，沙田第一城12座高層C室，實用面積484方呎，3房間隔，同層有事故單位，以660萬元易手、實呎13,636元，較市價低17%。原業主於2013年7月以約507.5萬元購入單位，持貨持貨逾9年，帳面獲利152.5萬元或約30％。
黃透露，原業主因需移民而減價放盤，加上同層有事故單位，現時同類單位市價約為800萬元水平。
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