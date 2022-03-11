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CCL四大整體指數反彈 惟分析指樓價跌勢未變

全城關注新一波疫情下，具體反映2月14日至20日市況的中原城市領先指數CCL，最新報179.87點，按周升0.43%，而可留意是，上周指數為50周即近一年新低；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報181.20點，按周升0.37%，上周指數為52周新低；CCL(中小型單位)報179.35點，按周升0.34%，上周指數同為52周新低；豪宅方面，CCL(大型單位)報182.56點，按周升0.89%，上周指數為42周新低。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL四大整體指數經歷之前齊跌4周後，單周止跌並錄得按周升幅，但卻非回穩。事實上，本港樓價跌勢相信仍未止息，CCL料繼續下試176點，重返2021年初時水平，料蒸發2021年全年升幅。若疫情第五波可能見頂，將於4月上旬公布的CCL反映。

黃良昇表示，本周新界西樓價指數反彈，推動CCL四大整體指數單周止跌；新界西CCL Mass最新報169.92點，按周升2.07%，升幅為24周即約半年以來最大，上周指數屬51周新低，惟相信新界西樓價反彈結束，CCL走勢將再度向下，樓價下調方向未變。另新界東CCL Mass報192.54點，為46周即2021年4月後的新低，按周跌0.72%，連跌4周共3.18%。

市區方面，九龍CCL Mass報174.26點，為54周、即2021年2月後的新低，按周跌0.34%，連跌2周共2.94%；港島CCL Mass報183.10點，按周升0.43%，連升2周共0.83%。

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