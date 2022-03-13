雖然疫情未有明顯緩和之勢， 但十大屋苑周末交投回升。中原地產統計，十大屋苑周末錄8宗成交，較上周5宗升3宗或60%，不過零成交屋苑仍錄6個。值得一提，周末8宗成交中，一半來自紅磡黃埔花園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情持續嚴重，影響睇樓活動，不過本港經濟基礎因素不變，剛性需求仍然高企，加上一手盤暫緩推盤，令購買力回流二手，加上本周中原城市指數有見底回升跡象，帶動部份用家偷步於市場上尋覓筍盤，因按過去經驗，疫情一旦受控，樓市隨即價量齊升，同時受惠「財爺Plan」，周末十大屋苑8宗成交中4宗屬1000萬至1200萬元成交，均可承造高成數按揭，明顯提升此類物業的流轉量，料疫情進一步放緩交投量更會明顯增加。