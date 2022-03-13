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十大屋苑周末8宗升六成 一半逾千萬至1200萬成交

雖然疫情未有明顯緩和之勢， 但十大屋苑周末交投回升。中原地產統計，十大屋苑周末錄8宗成交，較上周5宗升3宗或60%，不過零成交屋苑仍錄6個。值得一提，周末8宗成交中，一半來自紅磡黃埔花園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情持續嚴重，影響睇樓活動，不過本港經濟基礎因素不變，剛性需求仍然高企，加上一手盤暫緩推盤，令購買力回流二手，加上本周中原城市指數有見底回升跡象，帶動部份用家偷步於市場上尋覓筍盤，因按過去經驗，疫情一旦受控，樓市隨即價量齊升，同時受惠「財爺Plan」，周末十大屋苑8宗成交中4宗屬1000萬至1200萬元成交，均可承造高成數按揭，明顯提升此類物業的流轉量，料疫情進一步放緩交投量更會明顯增加。

另外，據美聯物業分行統計，周末兩日十大屋苑共錄約9宗成交，較上周且期升約12.5%，連續2周徘徊於個位數水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，第五波疫情仍有待緩和，預料短期內本港樓價繼續呈下調趨勢，整體交投表現受壓。放盤意欲較高的二手業主也要接受現實，調整議幅以促成交易，故對於準買家而言，現時屬議價入市的時機。期望情況受控後，市場氣氛能夠逐步改善，二手承接步伐見回穩。

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