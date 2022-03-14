文章日期：2022年3月14日 17:08
疫情與加息陰霾拖累買家入市意欲，九龍站一帶近日接連有業主以低價沽售單位。利嘉閣助理分區董事鄧敬彬指，柯士甸站THE AUSTIN 新錄第3A座低層A室成交，實用面積899方呎，採3房套連士多房間隔，以1960萬元易手、實呎21,802元，較銀行估價約2164萬元低近一成。原業主2013年11月以1660.4萬元一手購入，持貨9年一直作投資收租，帳面獲利299.6萬元或約18％。鄧指出，九龍站區3月暫錄5宗成交，交投量平穩，惟業主需略為減價才能吸引買家洽購。
珺瓏灣今售兩伙吸金1152萬 連天台特色戶呎售1.95萬
君臨3房海景戶3900萬連車位沽 低估價多近兩成
業主移民 投資者2400萬接葡萄園單號屋
百勝角通風樓項目今截意向 新地恒地等參與
租客1460萬購盈翠3房移民盤 持貨24年升2倍
高力協助長實124億 賣出倫敦甲級商廈
原築特色戶1230萬易手 12年升九成
換樓客逾千萬購領凱3房額印鬆綁貨 3年升三成
石鑑輝家族1535萬購公主道63年舊樓 付230萬辣稅
會德豐12年來首強拍奪地 夥培新逾17億統一雲地利大廈業權
天宇海本月開齋 3房零議價千萬沽
疫情重創 「缸瓦佬」4短租舖連環結業