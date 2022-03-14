疫情與加息陰霾拖累買家入市意欲，九龍站一帶近日接連有業主以低價沽售單位。利嘉閣助理分區董事鄧敬彬指，柯士甸站THE AUSTIN 新錄第3A座低層A室成交，實用面積899方呎，採3房套連士多房間隔，以1960萬元易手、實呎21,802元，較銀行估價約2164萬元低近一成。原業主2013年11月以1660.4萬元一手購入，持貨9年一直作投資收租，帳面獲利299.6萬元或約18％。鄧指出，九龍站區3月暫錄5宗成交，交投量平穩，惟業主需略為減價才能吸引買家洽購。