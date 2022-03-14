上述項目樓高兩層，前身為新加坡傳統店屋，總建築面積約35,000方呎，項目將為住客提供設計時尚且設施齊全的單人及雙人住宿單位，包括數個設有私人庭園露台及廚房設備的閣樓單位。WEAVE LIVING 將斥資 400至500萬新加坡元為新物業進行全面翻新，增設寬敞的共享空間如用餐區、客廳、廚房、健身房、瑜伽室和工作區，並預計明年初迎來首批住客。

WEAVE LIVING 創辦人兼集團行政總裁 Sachin Doshi 表示，集團一直關注新加坡熾熱的租務住宿市場，並對未來幾年這個亞洲商業中心的發展抱有信心。他補充指， WEAVE LIVING 的首次海外擴展標誌着集團銳意進軍亞太區更多其他市場的決心，WEAVE LIVING 將會繼續於新加坡物色富潛質的發展項目，目標在未來幾年內於區內進一步擴大物業組合。 根據集團未來12個月在香港和新加坡的發展計劃，WEAVE LIVING 旗下將增持至10個物業， 在兩地提供約1,500個單位。

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