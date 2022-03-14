天水圍嘉湖山莊本月約半月暫錄15宗成交，較上月同期增50％，更逼近上月全月17宗水平。 中原地產資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊美湖居1座高層A室，實用629方呎，3房套間隔，以660萬元易手，實呎10,492元。原業主1997年4月388.7萬元一手買入，持貨近25年，帳面獲利271.3萬元或約七成，而買家為外區上車客。

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