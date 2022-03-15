政府放寬按揭成數後，帶動逾千萬元二手單位的交投量。將軍澳都會駅有業主叫價1150萬放盤逾1年半後，獲新買家洽購；香港置業區域營業董事范文濤表示，都會駅3月迄今暫錄約3宗成交，與上月同期相若，新近成交為第10座高層E室，實用面積651方呎、屬3房連套房戶，向西北望山景，原業主以1150萬元放盤逾1年半，至近日獲洽購，雙方經議價後減價75萬元或約6.5%，以1075萬元易手，實呎16,513元。原業主則於2016年7月以約750萬元購入單位，持貨近6年，帳面獲利約325萬元或逾43%。
據悉，新買家為首置客，意味可以高成數按揭入市；根據新政策，上述1075萬元單位可最多承造八成按揭，即買家可以215萬元作為首期，較舊政策下需537.5萬元或約50%，首期大減322.5萬元或約六成。
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