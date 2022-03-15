政府放寬按保門檻後，不少換樓客加快入市。中原地產分行經理張志豪表示，荃灣指標屋苑愉景新城，新錄6座中層E室，屬實用面積610方呎3房連套間隔，向東望山景，原業主最初叫價880萬元，議價後減價25萬元或約3%後，以855萬元易手，實呎14,016元，較市價低約5%。不過，原業主早於1999年3月以328萬元買入單位，持貨23年沽出，帳面獲利527萬元，單位期內升值1.6倍。
政府寬按後，800萬元至1000萬元的住宅物業，可承造最高九成按揭，即上述買家最少可以85.5萬元作首期。張補充，現時愉景新城同類3房戶放盤約20多個，最平叫價840萬元，屬極低層。
其他報道
王冠一「2022黃金、罐頭、鎖」視像研討會
日期：2022年3月22日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
售價：HK$450
「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400
立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm
截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務
合辦：明報財經 及 王道財經