政府寬按後，800萬元至1000萬元的住宅物業，可承造最高九成按揭，即上述買家最少可以85.5萬元作首期。張補充，現時愉景新城同類3房戶放盤約20多個，最平叫價840萬元，屬極低層。

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日期：2022年3月22日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

售價：HK$450

「王冠一Patreon平台」及王道財經會員優惠價：$400

立即參加：https://link.mingpao.com/72740.htm

截止日期：2022年3月21日(星期一)下午6:00(HKT)

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*視像研討會一經報名將不設退款及免費重溫服務

合辦：明報財經 及 王道財經