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換樓客855萬購愉景新城3房 低市價約5%

政府放寬按保門檻後，不少換樓客加快入市。中原地產分行經理張志豪表示，荃灣指標屋苑愉景新城，新錄6座中層E室，屬實用面積610方呎3房連套間隔，向東望山景，原業主最初叫價880萬元，議價後減價25萬元或約3%後，以855萬元易手，實呎14,016元，較市價低約5%。不過，原業主早於1999年3月以328萬元買入單位，持貨23年沽出，帳面獲利527萬元，單位期內升值1.6倍。

政府寬按後，800萬元至1000萬元的住宅物業，可承造最高九成按揭，即上述買家最少可以85.5萬元作首期。張補充，現時愉景新城同類3房戶放盤約20多個，最平叫價840萬元，屬極低層。

 

 

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