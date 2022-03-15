港鐵（0066）物業一向是本港私宅重要新供應來源之一；港鐵物業及國際業務總鄧智輝表示，集團部署於未來12個月推出4個項目招標，涉及逾5,100伙，其中昨日已收36份發展意向書的將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，明天打頭陣、正式推出招標，並在4月13日截標，涉及約550伙。
港鐵未來會按步就班推出3個大嶼山項目，分別是東涌牽引配電站、東涌東站第1期、以及小蠔灣第1期第1階段項目；可留意是，被形容為是港鐵未來數年「重中之中」的小蠔灣住宅發展項目，鄧智輝表示，整個項目已命名為「小蠔灣Oyster Bay」，共分4期發展，涉約2萬伙，當中公、私營房屋各佔一半，因伙數眾多，各期發展將再細分多個階段，其中小蠔灣第1期第1階項目、約1500伙，將在未來12個月內推出招標，但具體招標時間將視乎車廠的搬遷進度、政府協議等。
此外，小蠔灣項目內，將設有全新港鐵車站小蠔灣站、以及總樓面約30萬方呎的商場，預計首批居民可望於2030年入住，盼有關鐵路設施將與居民入伙時間同步開通。
另東涌東站首期發展項目亦在未來12個月推出，預計提供1,500伙。至於去年流標的東涌牽引配電站項目，亦會在今年捲土重來，涉約1600伙。鄧透露，因項目在東涌線隧道上方，進行打摏工程存難度，加上地皮面積不大，發展時具挑戰，將為項目提供不同研究的參數。
物業銷售方面，鄧智輝表示，未來12個月部署推售4個新盤，涉約5700伙，包括將軍澳日出康城11期、港島南岸第4期、何文田站第2期、以及元朗錦上路項目，具體推售時間視乎合作夥伴、預售文件而定。
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