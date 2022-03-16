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港灣豪庭2房790萬沽 低估價8%

受港股近日跌市衝擊，個別業主將物業減價求售。美聯首席高級營業經理黃永財表示，大角嘴港灣豪庭7座高層B室，實用面積436方呎、2房間隔，去年7月時曾有準買家開價約830萬元，業主亦未願成交，結果近日股災降臨，業主急減45萬元或5.4%，以790萬元售出，實呎18,119元。

翻查資料，單位同座樓下高層B室，面積、間隔相同，去年6月底以808萬元高位價售出，上述新成交較之低18萬元或2.2%。單位網上估價約858萬元，新成交比估價低68萬或近8%。

至於原業主2004年4月以216萬元購入，持貨18年，帳面獲利574萬元或2.6倍。

 

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