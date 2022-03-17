陳永傑認為，香港於銀行資金相當充裕下，未必跟隨美國加息，但會拉遠港元與美元息差，令港元受壓，相信加息會為物業市場帶來短暫心理影響，令投資者卻步，惟港元貶值及通脹的影響將蓋過加息因素，加上近日港股大幅波動，相信物業仍是港人賴以保值的工具，單是本次美國加息因素，相信對香港物業市場影響輕微，但長遠還看是否一如聯儲局所述，於5月縮表，年內加息7次，而香港銀行亦緊隨美國加息步伐的話，本港物業市場才難免會受影響。但回顧對上一次美國加息於2018年，年內中原城市領先指數CCL不跌反升，年內樓價升幅3.8%。

本港第五波疫情未受控，一手項目推售幾近停頓，根據一手銷監局資料顯示，本月迄今一手成交暫只錄51宗，陳永傑料全月一手成交或不足100宗，創2013年6月105個月的新低。

二手市場方面，睇樓活動減少下，欲沽貨業主只好減價求售，令二手呈價量齊跌趨勢，中原城市領先指數CCL於首季已錄2.5%的跌幅，今次再加上美國加息影響，陳永傑料首季二手樓價將錄得3%的跌幅。