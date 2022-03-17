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美聯布少明：本港亦未會即時跟加息 料今年樓價仍有望升5%

美國加息四分之一厘，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計本港亦未會即時跟加，但今次本港受多項外圍利淡的「突發」因素影響，樓市氣氛明顯有別。

他指，本港今年迎來第五波疫情大爆發，加上俄烏衝突，以及內地封城的影響，導致港股出現大波動，而負面消息亦困擾樓市，短期無論成交抑或樓價均受影響。

他表示，成交量方面，已有一段時間未有全新盤登場，3月一手持續淡靜，甚至有機會不足百宗，屆時將創自13年中後的近9年新低；二手投則維持低水平。樓價方面，相信本港樓價短期將進一步調整，而本年迄今「美聯樓價指數」下跌約2.66%，估計首季樓價將跌約3%。

布少明指，美國踏入新一輪加息周期，相信本港息率未必跟隨，始終目前(3月15日)銀行結餘高達3,375億元。不過，即使預期今日本港最優惠利率維持不變，但HIBOR已見調升。以3月15日港元1個月同業拆息0.27厘計算，以目前大型銀行H按+1.3厘計算，即約1.57厘。以借貸500萬元計算，供款30年，每月供款約17,424元；與去年9月份低位1個月同業拆息約0.06厘相比，同樣以H按+1.3厘計算，即約1.36厘，當時每月供款約16,922元，即增加約502元；然而，息口變化只是影響樓市的其中一項因素，反而現時受多項「突發」因素左右樓市的走向。

布少明認為，料隨著疫情緩和後，配合新按保放寬措施下，相信置業需求會明顯釋放，預期今年樓價將先跌後升，估計全年仍有望升約5%。

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