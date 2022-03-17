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中原按揭王美鳳：料港不會跟足美息加幅 上半年按息仍低於2厘 

對美國聯儲局將美息調升0.25厘，結束3年多來接近零息水平，中原按揭董事總經理王美鳳表示，俄烏戰事令本來受疫情持續而影響的全球供應鏈更加緊張，美國通脹率兩個月來創下40年新高，並出現持續高企勢頭，為應對通脤問題，美國啟動加息已屬市場共識。 

她續指，年內美國或加息共7次，年底美息或介乎1.75%至2%，反映美國以壓低高通脹形勢，為首要目標。王美鳳指，由於港、美元掛勾的關係，美國開展加息期後，港息亦將會由低位回升，是次美息上調0.25厘，香港最優惠利率P未有條件上調，而HIBOR拆息年內料將逐步早於P上調，但由於本港銀行體系結餘現時仍屬高度充裕水平，料港元拆息，以致按息暫未會跟足美息加幅，預期本港按息將逐步或由「超低水平」升至「低水平」，上半年按息仍低於2厘水平，對樓市影響不大。 

王美鳳指，現時拆息HIBOR樓按計劃主導市場，市場比例達97%，故此HIBOR調整將主導本地按息變化，美國開展加息期後，港元拆息將會早於港P上調，而拆息主要受美息、銀行結餘充裕程度、本港資金流向、港元需求等因素影響；本港銀行體系結餘雖然已由歷史高位4,575億降至現時3,375億水平，但仍屬高度充裕水平，港元拆息在資金充裕環境下，料不會跟足美息加幅，故此加息速度會滯後於美息。 

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