文章日期：2022年3月17日 15:53
對於美國聯儲局宣布加息0.25厘，利嘉閣地產總裁廖偉強指，預計本地銀行短時間內，未必會跟隨美國步伐加息，皆因現時本港銀行體系結餘仍高逾3,375億元，暫時未有跟隨加息的壓力，反觀與樓按相關的拆息或會有微調上升的空間。廖強調，美國加息難以影響本港樓市，現時本港疫情走勢稍微喘定，未來趨勢相信會進一步靠穩，加上俄羅斯烏克蘭和談現曙光，均為市場帶來正面影響；反而現時本港樓市面對最直接影響，是視乎疫情靠穩後，港府何時放寬社交距離措施，預料一旦放寬相關措施，屆時勢必帶動整體樓市交投轉向活躍。
其他報道
星之谷莊錦輝：料本港銀行同業拆息將跟隨上升
恒地9.25億統一土瓜灣舊樓項目
港置馬泰陽：首季一手成交料跌穿900宗 料為一手例後季度新低
金獅兩房393萬售 屋苑4個月低位
會德豐黃光耀: 市場早已消化美國加息消息
中原按揭王美鳳：料港不會跟足美息加幅 上半年按息仍低於2厘
長實郭子威：美國加息對樓市影響不大 疫情受控後將反彈
學者莊太量：港未必跟隨美國加息 樓市受影響有限
碧濤花園本月4成交 三房減價5%後872萬沽
美聯布少明：本港亦未會即時跟加息 料今年樓價仍有望升5%