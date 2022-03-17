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利嘉閣廖偉強：疫情最直接影響香港樓市

對於美國聯儲局宣布加息0.25厘，利嘉閣地產總裁廖偉強指，預計本地銀行短時間內，未必會跟隨美國步伐加息，皆因現時本港銀行體系結餘仍高逾3,375億元，暫時未有跟隨加息的壓力，反觀與樓按相關的拆息或會有微調上升的空間。廖強調，美國加息難以影響本港樓市，現時本港疫情走勢稍微喘定，未來趨勢相信會進一步靠穩，加上俄羅斯烏克蘭和談現曙光，均為市場帶來正面影響；反而現時本港樓市面對最直接影響，是視乎疫情靠穩後，港府何時放寬社交距離措施，預料一旦放寬相關措施，屆時勢必帶動整體樓市交投轉向活躍。

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