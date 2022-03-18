明報記者

上述啟德房協啟德2B區1號項目，毗鄰今年即將發售的居屋啟欣苑，斜對面的大型私宅，包括有恒地（0012）發展的THE HENLEY系列，附近的大型設施還包括啟德體育園，距離港鐵啟德站和宋皇臺站亦不遠。

近恒地HENLEY 距港鐵站不遠

據最新文件顯示，項目已於上月完成補地價，涉總金額46.1373億元；項目地盤面積約14.88萬方呎，最高可建樓面約101.21萬方呎，當中住宅部分最高可建96.75萬方呎（約96%）、非住宅部分最少約4.46萬方呎樓面（約4%），即平均每方呎樓面補地價約4558元。

事實上，啟德2B區多個地盤，均撥作發展資助房屋；如旁邊的2B區2號地盤，即為房委會興建的居屋啟欣苑。啟欣苑由兩座物業組成，提供1840個單位，實用面積186至448方呎，項目以市價「51折」定價，售價由124萬至479萬元、平均實呎約8530元。

總樓面逾101萬呎 料涉1790伙

資料顯示，以往房協出租項目的補地價通常為市價三分之一；出售資助性房屋則為市價一半，惟其後港府於2019年初公布，修訂與房協發展的住宅項目的補地價安排，出租屋邨項目每幅地只象徵式收取1000元地價，資助出售房屋項目的地價，則降低至市價三分之一（惟當中非住宅部分仍維持收取十足市值地價）。

資助出售住宅補價為市價1/3

至於房協今次獲批補地價之2B區1號項目，去年獲城規會批予興建兩幢約41層高大樓，預計提供1790個單位。就申請文件所見，項目單位實用面積約介乎313至644方呎，平均面積約539方呎，並以1房、2房戶型為主；項目亦設1幢兩層高商場，另設兩層地庫。此外，項目亦提供384個車位，包括237個私家車位。

可留意是，政府近年把啟德、觀塘安達臣道一帶等多個項目，撥予房協興建出售資助房屋，並先後進行補地價；如2020年，安達臣道第R2區2 號資助房屋用地，以約19.7億元完成補地價，以項目可建約75.3萬方呎樓面計，每方呎樓面補地價約2626元。項目將設6幢資助性房屋，預料可提供1380伙，最快2023年推售、2025年落成。

另2021年，安達臣道第R2區3號地皮，以約6.4億元完成補地價，項目佔地約6.4萬方呎，若以地積比率3.5倍發展，可建樓面約22.57萬方呎，每方呎樓面補地價約2838元。預計將會興建3幢13層高公營房屋，將會提供約420伙。