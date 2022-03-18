雖然新一波疫情仍未紓緩，但發展商對本港地產市場前景的睇法仍然正面。日前以17.32億元成功統一跑馬地雲地利道15號雲地利大廈業權的會德豐地產，該公司常務董事黃光耀表示，雖然疫情仍未紓緩，近日股票市場亦見波動，但香港市場基礎因素仍良好，包括資金充裕、低息環境持續、市民剛性需求仍在；至於會德豐地產今年稍後的推盤部署，黄光耀指涉及4個新項目、涉單位總數逾2000伙，包括早前已獲批預售樓花同意書的啟德MONACO MARINE、藍田KOKO HILLS第3期、以及兩個位處啟德跑道區的合作發展項目。