文章日期：2022年3月18日 15:02
雖然新一波疫情仍未紓緩，但發展商對本港地產市場前景的睇法仍然正面。日前以17.32億元成功統一跑馬地雲地利道15號雲地利大廈業權的會德豐地產，該公司常務董事黃光耀表示，雖然疫情仍未紓緩，近日股票市場亦見波動，但香港市場基礎因素仍良好，包括資金充裕、低息環境持續、市民剛性需求仍在；至於會德豐地產今年稍後的推盤部署，黄光耀指涉及4個新項目、涉單位總數逾2000伙，包括早前已獲批預售樓花同意書的啟德MONACO MARINE、藍田KOKO HILLS第3期、以及兩個位處啟德跑道區的合作發展項目。
對今年第1季樓市交投受疫情影響，黄光耀透露，連同合作項目，會德豐地產系內樓盤今年迄今暫時累沽約60伙、吸金約16億元，其中與信置（0083）和嘉華（0173）等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，期內售約40伙、吸金約6.5億元；KOKO HILLS售約9伙、吸金約1.1億元；有「亞洲樓王」之稱、九倉（0004）和南豐發展、會德豐銷售的山頂超級豪宅MOUNT NICHOLSON，亦售出一伙4房分層戶，成交價逾5.83億元。
至於雲地利道項目，黄光耀表示，項目將發展為豪宅物業，計劃最快3年後推出市場發售。