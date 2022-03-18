黃良昇續指，上周CCL四大整體指數齊反彈屬技術性，而本周齊回升相信屬政策性，惟短期卻受阻於疫情未退，料CCL短期走勢仍會下調，但相信調整幅度有限，目標繼續下試176點低位。

事實上，CCL四大整體指數齊升2周，結束早前4周齊跌，CCL短暫重上180點水平；近2周計，CCL累升0.93%、CCL Mass累升0.98%、CCL(中小型單位)累升0.92%、CCL(大型單位)累升0.95%。

四大分區方面，本周三區升一區跌，當中新界西CCL Mass報172.06點，按周升1.26%，連升2周共3.36%；新界東CCL Mass報193.53點，按周升0.51%，終止4周連跌。至於市區，港島CCL Mass報185.29點，按周升1.19%，連升3周共2.03%；九龍CCL Mass報173.73點，為55周即約1年來新低(即2021年2月後)，按周跌0.30%，連跌3周共3.23%。