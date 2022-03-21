同區另一個逾1.5萬方呎的巨舖、位於羅素街2至4號Plaza 2000廣場地下至3樓，過去曾由意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，而該舖在2022/23年度應課差餉租值為3468萬元，較本年度租值4404萬元，按年跌21.3%，亦是連續3個年度錄得下跌，該舖的最高租值在2019/20年度錄得，當時年租值為7200萬元，即2022/23年度的租值從高位回落52%。

巨舖租值下挫，業主因應市況而將商舖拆細，其中由Plaza 2000廣場巨舖在去年10月以月租約30萬元租出2樓，以面積約5042方呎計，呎租只約59.5元，較該舖高峰期平均呎租600元大跌九成。

值得留意，最新租值是以去年10月市況計算，換言之，數據仍未計及第五波疫情等因素帶來的影響。

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