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美聯：上月住宅平均實呎租金34.63元 連跌5個月共2.6%

樓市受制於疫情及限聚令打擊，買賣交投偏軟，連租賃市場亦見放緩之際；美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，根據今年首兩個月美聯促成的住宅租務個案統計，租賃宗數較去年同期減少約9%，但仍然較2020年同期、即第一波疫情出現時高約16%；租金方面，2月份以實用面積計算的平均呎租約為34.63元，租金已連跌5個月，累計下跌約2.6%。

劉嘉輝補充，該批租務成交中，2房單位佔逾5成，錄得約52.8%，較去年及2020年分別增加約2.2個百分點及約3.2個百分點；開放式及1房戶，今年首兩個月佔比錄17.8%，較去年及2020年同期分別上約0.8個百分點及約1.3個百分點；反觀3房或以上租賃呈跌幅，佔比為26.4%，較去年及2020年同期分別跌約2.4個百分點及約2.7個百分點。

至於以樓齡劃分，今年首2個月私宅租賃以樓齡5年或以下的半新盤佔最多，佔整體31%，反映新入伙及新晉屋苑配套及環境較佳，加上租盤因供應影響，租金相對吸引，不乏捧場客。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預計今年上半年，入伙新盤數目約有8,750伙，當中以屯門及深井區佔最多，達2,299伙，估計相關新盤入伙後，投資者業主或立即將單位放租，令新盤租金短期受壓。

此外，政府早前宣布學校提早放暑假，對傳統暑期租賃旺季，布少明認為通關是影響暑期租賃的關鍵，若第二季可以通關，相信對於大學附近住宅，如沙田、紅磡等地，租金會有支持。

布總結，政府暫緩全民檢測，限聚令4月放寬，購買力將陸續釋放，第二季樓市有機會V型反彈，住宅租金今年將先跌後升，全年升約3%。

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