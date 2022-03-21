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泓碧1房685萬沽 3年額印鬆綁升值逾兩成

馬鞍山半新盤泓碧錄得額印鬆綁易手獲利個案。中原副分區營業經理陳鴻霆表示，受第五波疫情影響，樓市交投略為放慢，馬鞍山本月暫錄約46宗二手成交，其中泓碧5座中層C室，實用面積318方呎，1房間隔，以685萬元易手，實呎21541元。原業主於2019年以568.5萬元購入，持貨3年，額印鬆綁後沽出，帳面獲利約116.5萬元或約20.5%。

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