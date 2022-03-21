工廈買賣未受疫情影響，市場屢錄成交。資料顯示，葵涌葵昌路9號貴豐工業大廈9樓A及B室，面積約8100方呎，連一個車位，本月中以3,100萬元易手，呎價約3800元。原業主為誠星有限公司，公司董事為郭卓彥及梁婉玲，其中梁婉玲與資深投資者羅守輝太太名字相同，料為同一人。梁氏等2017年11月以2230萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利870萬元或約39%。