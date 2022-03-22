據城規會文件顯示，修訂的地點為地盤C的設施，整體布局跟批准方案大致相同，主要修訂為地盤內東南方及西北方的高爾夫球練習場和迷你高爾夫球練習場 /短桿區 /康樂及體育中心及附屬設施，新地計劃將體積較大高爾夫球練習場的建築物分拆成較細小的單層建築物，同時略為修建建物的外，如康樂及體育中心，以加強天台花園及地面的行人連接等。

其他報道

朗濤頂層複式連雙車位12萬租出

OMA OMA頂層連天台戶1818萬沽 實呎1.9萬元

傲寓推2伙連天台戶 周六起招標

宇晴軒2房「移民盤」978萬易手 4年實蝕6％離場

元朗下高埔批建3幢16層高住宅涉約25萬呎樓面

映御首錄蝕讓 特色戶業主持貨5年蝕7％離場

新元中3房套1030萬沽超估價3% 買家高成數按揭入市

翠擁華庭3房千萬沽 業主持貨3年蝕使費離場

鄧成波家族3.5億沽紅磡一籃子工廈 9年帳賺1億

曦臺平台特色戶3334萬沽 實呎2.85萬

新地長沙灣酒店地對出廢棄碼頭申建登岸梯級

3組客爭牽晴間撻訂貨 不足一個月賣貴9萬

換樓客1056萬購新都城3房戶 持貨25年升近七成