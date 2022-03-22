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新地十四鄉項目縮減高爾夫球練習場 增戶外康樂設施

新地（0016）西貢大型住宅項目十四鄕項目，新近提交優化方案，縮減部分用作高爾夫球練習場的設施，以增設戶外體育及康樂設備，修訂方案將不涉及樓面面積的更改。

據城規會文件顯示，修訂的地點為地盤C的設施，整體布局跟批准方案大致相同，主要修訂為地盤內東南方及西北方的高爾夫球練習場和迷你高爾夫球練習場 /短桿區 /康樂及體育中心及附屬設施，新地計劃將體積較大高爾夫球練習場的建築物分拆成較細小的單層建築物，同時略為修建建物的外，如康樂及體育中心，以加強天台花園及地面的行人連接等。

 

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