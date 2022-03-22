市場進一步消化Omicron疫情影響，西貢亦錄得近月罕見全幢村屋成交個案。世紀21奇豐物業營業董事廖振雄表示，西貢清水灣相思灣單號新錄全幢村屋，物業建築面積2100方呎，屬4房套連兩廳間隔，另設約700方呎天台、及約2500方呎入契花園及泳池，望海景，最新以7000萬元成交、建築呎價33,333元。