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太古城事故同層戶1148萬沽 較正常戶市價低最多兩成

鰂魚涌太古城向來集中供應逾千萬元單位，政府寬按後，帶動屋苑成交，新近更錄得事故同層單位成交個案。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城金星閣中層G室，實用面積701方呎3房間隔、向東北望園景，於1月起叫價1480萬元放盤，最終累減332萬元或約22％，以1148萬元易手、實呎16,377元。據悉，上址屬事故同層單位，故成交價有約15%至20%折讓。

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