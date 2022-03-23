此外，申請按保計劃中，逾半客戶（51%）申請8成以上至9成或以下按揭；其次為申請7成以上至8成或以下按揭，佔36%；申請6成以上至7成或以下按揭則佔10%（圖三）。曹德明續指，客人平均按揭成數為63.3％，對比放寬措施前一個月的61%增加2.3個百分點，並創下自2020年5月、即近2年的月度新高。根據經絡的統計，放寬按揭成數的第一個月，申請按揭保險計劃的個案中，樓價1000萬元以上的申請個案，佔整體按保申請個案約18％，曹認為數據反映寬按政策加快了中高價物業的流轉。

以樓價劃分，申請按揭保險計劃的個案中，最多人購入樓價介乎400萬元以上、至600萬元或以下物業，佔比為30%，但對比放寬措施前一個月的佔比，由37%下跌7個百分點；其次為樓價介乎600萬元以上、至800萬元或以下物業，佔比為27%，但對比放寬措施前一個月，由35%回落8個百分點；樓價介乎800萬元以上、至1,000萬元或以下物業佔比為23%，對比放寬措施前一個月，由24%下跌1個百分點。

可留意是，樓價介乎1,000 萬元以上、至1,200萬元或以下物業佔比為12%；1,200萬元以上、至1,400萬元或以下物業的佔比為4%；1,400萬元以上至1,600萬元或以下物業的佔比為1%，即1000萬元以上物業佔整體按保申請個案中，由放寬措施前一個月的0%增至約18%，某程度上可反映「波叔 plan」加快了中高價物業的流轉。

對近月經濟波動、美國加息、加上新冠疫情影響，市場關注銀行會否收緊按揭申請審批；曹德明回應指，新冠疫情下，部分行業的從業員收入受影響，但統計顯示，近期置業者中，大多都並非從事相關行業，故銀行對審批按揭方面仍較樂觀。不過，他同時提醒，若個別收入受影響人士欲於短期內承造按揭入市，則有機會需提供按揭擔保人。

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