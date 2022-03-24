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希慎 華懋加路連山道商業地 速建成接種中心月底起運作

新一波疫情近日雖然略為紓緩，但各界抗疫工作仍未鬆懈；希慎（0014）聯同華懋，最新就向特區政府，提供兩集團合資發展的銅鑼灣加路連山道商業項目地皮，在銅鑼灣設立一個新的短期社區疫苗接種中心；該中心設有18個接種間，相信是現時位處私人物業內最大一個。

希慎表示，在香港繼續抗擊新冠第 5 波疫情之際，為鼓勵市民疫苗接種，集團今年2月與公務員事務局合

作，於禮頓中心設立首個由私人業主支持的社區疫苗接種中心，而華懋則與荃灣民政事務處，於旗下荃

灣西如心酒店舉辦社區疫苗接種日。

有見這些位處核心地段的設施深受市民受歡迎，希慎聯同華懋，再向公務員事務局提議增設一個規模更大的疫苗接種中心，並得到政府全力支持；而集團的團隊，在不到3星期時間內，就完成了該臨時疫苗接種中心，而疫苗接種中心的建設和設置費用，由希慎和華懋承擔。

希慎執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，團隊能夠在如此短時間內規劃及完成這個項目，體現香港同舟共濟和「盡做」精神。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興亦指，華懋一直透過各種方式與市民同心抗疫；除作出捐贈外，集團亦積極善用旗下物業場地設立社區抗疫設施。

同樣支持今次疫苗接種中心計劃的金門建築，聯同其他夥伴包括奧雅納工程顧問、呂元祥建築師事務所及科進，使用預製組件建造該臨時疫苗接種中心，令中心僅用了18天建成，場地已於3月24 日移交港府，並將於3月29日開始運作，為期三個月直至6月底。

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