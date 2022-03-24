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投資者逾1.4億購新世界荔枝角道888號車場

商廈車位獲投資者大手入市。新世界（0017）指，旗下長沙灣商業項目荔枝角道888號落成在即，有投資者近日以1.428億元購入該廈公眾停車場，包括70個公眾私家車位及輕型貨車位，平均每個車位成交價約168萬元。

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