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花旗尖沙嘴彌敦道巨舖125萬續租 13年新低

新冠疫情遲遲未能解決，核心區巨舖租金仍未止跌，其中花旗銀行租用逾30年的尖沙嘴彌敦道72號複式巨舖，最新以125萬元續租，除較2年前租約再減價近兩成外，更為2009年後新低。

較2年前疫情爆發初期續租低兩成

上述舖位為尖沙嘴彌敦道72號昌興大廈地庫、地下及1樓，3層樓面合共約8650方呎，花旗銀行本月中再與業主簽訂3年新租約（另有5年續租權），新租約下月起開始，首年月租125萬元，第2、3年則上調至130萬元及135萬元，以首年租金計，呎租約145元。資料顯示，花旗銀行早於1991年已租用上述舖位，至今已超過30年，最近一次續租為2020年，當年正值為反修例風暴後、本地爆發新冠疫情之時，故租金已由2018年所訂的190萬元下調18.4%至155萬元，如今續租，租金進一步下調至125萬元，兩年間再減租19.4%。

該舖位於彌敦道與海防道十字路口交界，斜對面為清真寺，過往一直車水馬龍，故在2015年舖市高峰期，該舖租金高見280萬元，若以最新租金125萬元計，舖位月租較高峰期大跌55%，並為2009年錄得90萬元月租後的13年新低。舖位業主早於2017年12月以9.03億元購入上述商舖，租金回報僅約1.6厘。

本港經濟受疫情拖累，除名店、食肆結業外，銀行亦削減部分舖位，如由花旗銀行租用約18年的中環德輔道中141號中保集團大廈地下B號舖，早前以約2.08億元易手，商舖由花旗銀行2004年開始承租，最初月租僅15萬元，其間多次續租，目前月租約66.37萬元，租期至今年5月底。據悉，花旗銀行將在租約期滿後離場。

投資者1.4億購荔枝角道888號車場

另一方面，新世界（0017）發言人稱，集團旗下長沙灣商業項目荔枝角道888號落成在即，有投資者近日以1.428億元購入該廈公眾停車場，當中包括70個公眾私家車位及輕型貨車位，平均每個車位成交價約168萬元，市場有指該名買家為資深投資者蔡伯能。

據了解，該投資者因長沙灣一帶將有多個新盤及甲廈落成，憧憬西九龍將變天成新商貿區，預料市場對優質車位的需求殷切，故斥資巨額大手購入車位作長線投資。

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