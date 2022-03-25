至於反映大型屋苑樓價的 CCL Mass，最新報180.68點，按周跌0.89%；CCL(中小型單位)報178.72點，為55周即逾1年新低(即2021年2月後)，按周跌0.92%。

事實上，CCL Mass、及CCL(中小型單位)已沒收2周升幅。豪宅方面，CCL(大型單位)報178.73點，跌破2周前低位，為48周(即2021年4月後)新低，按周跌2.16%，跌幅是14周即逾3個月來最大，拖累CCL跌幅明顯。

黃良昇指，因放寬按保，有部分買家未懼疫情搶先入市買平盤兼壓價，導致二手成交量止跌，成交價卻回落；而隨著疫情見頂，成交量增加，相信成交價跌幅將會收窄，相信CCL短期走勢下調，但調整幅度有限，目標仍然是176點。

四大分區方面，受買家趁低壓價入市影響，港島樓價率先向下，其次為新界西，預料會逐步漫延至新界東及九龍。當中港島CCL Mass報179.70點，跌穿180點，為107周即約2年新低(即2020年3月後)，按周跌3.02%，跌幅23周即近半年來最大，結束3周連升；九龍CCL Mass報176.18點，按周卻升1.41%，升幅28周以來最大，連跌3周後反彈。

至於新界，新界西CCL Mass報168.23點，按周跌2.23%，跌幅24周以來最大，結束2周連升，但未有跌破2周前166.47點低位；新界東CCL Mass報193.40點，按周微跌0.06%，連續2周企穩193點水平。