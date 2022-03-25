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嘉峯匯4伙撻訂貨重售 個別比原價高逾一成

嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯，早前錄得4伙單位撻大訂，合共涉及逾385萬元訂金。該批單位今日全數重新售出，套現約4093萬元，當中有新買家為嘉峯匯及同系鄰近的嘉匯業主，再度入市。

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