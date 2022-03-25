文章日期：2022年3月25日 19:10
嘉華（0173）旗下已屆現樓的啟德嘉峯匯，早前錄得4伙單位撻大訂，合共涉及逾385萬元訂金。該批單位今日全數重新售出，套現約4093萬元，當中有新買家為嘉峯匯及同系鄰近的嘉匯業主，再度入市。
該4伙分布於1A座同2A座，實用面積介乎293至451方呎，包括2伙2房、1伙1房；1伙開放式戶，原於2019年12月至2020年9月售出，其後買家撻訂。上述4伙新成交價813萬至1267.1萬元，比原價高出3.6%至11%，實呎25,056元至28,095元，共套現4093.1萬元。
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