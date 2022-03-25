該4伙分布於1A座同2A座，實用面積介乎293至451方呎，包括2伙2房、1伙1房；1伙開放式戶，原於2019年12月至2020年9月售出，其後買家撻訂。上述4伙新成交價813萬至1267.1萬元，比原價高出3.6%至11%，實呎25,056元至28,095元，共套現4093.1萬元。

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