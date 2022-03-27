中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第五波疫情有緩和跡象，近日單日確診人數回落至一個月低位，市場氣氛明顯好轉，增強了買家入市信心，睇樓及成交量有所反彈，因一手市場最近未有全新盤應市，成交焦點二手。上周中價屋苑率先起動，近日入市氣氛已蔓延至細價樓，本周末十大屋苑中有9個屋苑有成交，可見樓市反彈較全面。

另據美聯物業分行統計，本周末十大屋苑合共錄得約22宗成交，雖然按周跌約12%，但仍然連續兩周企穩20宗或以上水平。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，二手交投轉趨活躍，周末十大屋苑已經連續兩周錄20宗或以上成交，對上一次有此表現需數到2021年7月首兩周。事實上，自政府公佈放寬社交距離措施的時間表後，刺激本港樓市氣氛，加上股市一度回升，兩大利好因素帶動樓市回暖，積聚近一整季的購買力重投「磚頭」，睇樓量明顯上升，周末指標屋苑成交持續企穩於雙位數水平，反映購買力正持續入市。