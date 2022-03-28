文章日期：2022年3月28日 17:36
近日疫情稍為緩和，市場氣氛回暖。香港置業高級區域董事胡耀才表示，啟德1號5座中層C室，實用面積375方呎，1房間隔，業主以1.58萬元放租1個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價800元，以1.5萬元租出，實用呎租約40元。屋苑同座高層H室，面積、間隔一樣，上月底以1.45萬租，實用呎租39元，新成交比上月同類戶高約3.4%。
資料顯示，業主2017年8月659.9萬元購入，租金回報約2.7厘。
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