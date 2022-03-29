差估署數據，2月私宅售價指數報382.1點，為13個月新低，較1月390.2點跌2.08%，按月跌幅為2018年11月錄3.1%按月跌幅後，39個月以來的最大單月跌幅，並較去年9月歷史高位398.1點，累跌4.02%。

陳指出，2月指數跌幅進一步擴大，主要反映1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡季影響，部分心急放售業主唯有擴大減幅。雖然2月下旬至3月上旬疫情仍然肆虐，但期間有「財爺Plan」放寬按保，及疫情高峰在3月初出現後漸回落，估計4月底公布的3月樓價指數，跌幅或收窄至1.5%至2%。

今年以來，樓價連跌兩個月，已累跌2.95%，倘3月份再跌1.5%至2%，則預料首季樓價將累跌約4.5%至近5%，完全蒸發去年全年3.63%升幅。

不過，陳海潮指，近期疫情轉緩和，如4月下旬可落實放寬限聚措施，樓市交投及樓價均可出現較顯著的反彈，料樓價可在第二季反撲。

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