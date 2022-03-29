moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

利嘉閣陳海潮：2月按月跌幅39個月最勁 首季樓價料瀉5% 

對差餉物業估價署公布最新的2月私宅售價指數，為過去13個月低位，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第五波疫情對樓市的影響，在2、3月份指數中陸續反映，但預料樓價最快於第二季中段出現反彈，只要疫情受控，下半年市況有望大翻身。 

差估署數據，2月私宅售價指數報382.1點，為13個月新低，較1月390.2點跌2.08%，按月跌幅為2018年11月錄3.1%按月跌幅後，39個月以來的最大單月跌幅，並較去年9月歷史高位398.1點，累跌4.02%。 

陳指出，2月指數跌幅進一步擴大，主要反映1月中旬至2月上旬期間，疫情持續轉趨嚴峻，加上農曆新年淡季影響，部分心急放售業主唯有擴大減幅。雖然2月下旬至3月上旬疫情仍然肆虐，但期間有「財爺Plan」放寬按保，及疫情高峰在3月初出現後漸回落，估計4月底公布的3月樓價指數，跌幅或收窄至1.5%至2%。 

今年以來，樓價連跌兩個月，已累跌2.95%，倘3月份再跌1.5%至2%，則預料首季樓價將累跌約4.5%至近5%，完全蒸發去年全年3.63%升幅。 

不過，陳海潮指，近期疫情轉緩和，如4月下旬可落實放寬限聚措施，樓市交投及樓價均可出現較顯著的反彈，料樓價可在第二季反撲。

其他報道

香島兩房減價8%後呎租41元 業主回報2.4厘 

差估署：2月樓價指數挫逾2% 連跌2個月 創13個月新低

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款