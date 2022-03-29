moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

四大核心區兩個月間吉舖增82間 空置率11%創一年高位

受第五波疫情拖累，今年首季本港舖位市道大受影響；美聯工商舖行政總裁(工商舖)盧展豪指，四大核心區包括中環、銅鑼灣、尖沙嘴、旺角，3月共錄得有829間吉舖，對比今年1月疫情較輕微時增加82間或一成，街舖空置率兩個月內由9.9%增加至11.0%，是自2021年第一季以來最高。

         

另外，政府在今年初開始，逐步收緊防疫措施，不少商戶考慮到營運成本及人手問題，決定暫時停止營業或縮短營業時間，四大核心區中，有至少一成商舖暫時停業，中環區更高達17.1%，當中餐飲業受晚市禁堂食、二人一枱等政策影響，生意大受打擊，多達468間飲食店舖需要暫時關閉，即佔接近四分之一的飲食業商戶。

展望後市， 美聯旺舖董事梁國文指，雖然政府推出新一輪電子消費券，及預告放寬防疫限制會對零售市場帶來正面影響，但疫情反覆下，舖市前景仍然未明，而第五波疫情對商舖的影響，相信並未完全於今年第一季反映，預計零售市道未能在短時間內復甦。

梁預計，未來半年四大核心區街舖空置率仍然會在高位徘徊，四大核心區料將維持在10.5%至11.5%水平，但仍取決於疫情發展，如果酒吧、美容院、娛樂場所等被迫停業的商舖未能如期重開，預料未來兩個月將會出現倒閉潮。

 

 

其他報道

御金．國峯開放戶550萬沽低市價一成 業主僅微利3萬

凱滙三房連約呎售1.83萬本月最平 新買家料獲2厘回報

萊坊：首季樓價指數料跌4% 

利嘉閣陳海潮：2月按月跌幅39個月最勁 首季樓價料瀉5% 

香島兩房減價8%後呎租41元 業主回報2.4厘 

差估署：2月樓價指數挫逾2% 連跌2個月 創13個月新低

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款