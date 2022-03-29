另外，政府在今年初開始，逐步收緊防疫措施，不少商戶考慮到營運成本及人手問題，決定暫時停止營業或縮短營業時間，四大核心區中，有至少一成商舖暫時停業，中環區更高達17.1%，當中餐飲業受晚市禁堂食、二人一枱等政策影響，生意大受打擊，多達468間飲食店舖需要暫時關閉，即佔接近四分之一的飲食業商戶。

展望後市， 美聯旺舖董事梁國文指，雖然政府推出新一輪電子消費券，及預告放寬防疫限制會對零售市場帶來正面影響，但疫情反覆下，舖市前景仍然未明，而第五波疫情對商舖的影響，相信並未完全於今年第一季反映，預計零售市道未能在短時間內復甦。

梁預計，未來半年四大核心區街舖空置率仍然會在高位徘徊，四大核心區料將維持在10.5%至11.5%水平，但仍取決於疫情發展，如果酒吧、美容院、娛樂場所等被迫停業的商舖未能如期重開，預料未來兩個月將會出現倒閉潮。

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