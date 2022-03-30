明報記者

第五波疫情今年初開始在社區爆發，港府1月初開始收緊限聚令，令發展商紛煞停推盤步伐。根據一手住宅銷售資訊網，今年迄今登場的主要全新盤，只有恒地（0012）旗下長沙灣映築（以售樓說明書首次上載日期為準），為近年罕見，其餘發展商均只以銷售餘貨為主。事實上，若以1月起截至昨日計，今年首季錄逾950宗一手新盤成交，為2013年第二季錄約885宗之後，近9年來季度新低。

至於季內售樓成績最好的兩大發展商是恒地和新地（0016），季內分別累售約260伙和230伙，即兩大發展商售出的單位總數，佔同期大市總體成交量的52%。

恒地映築高爾夫．御苑銷情較佳

以單位銷售量計，恒地今年首季表現標青，估計售出約260伙，吸金約17.5億元；當中長沙灣映築售約203伙，套現約10億元；同系已屆現樓的粉嶺高爾夫．御苑則售約13伙，吸金約2.5億元。

新地料為首季「吸金王」

新地季內則售約230伙，估計套現約24億元，料為首季的「吸金王」；銷售貢獻主要來自元朗站上蓋THE YOHO Hub、屯門御海灣II，估計分別售出約160伙及53伙，吸金約17.6億及4.3億元。

至於會德豐、信置（0083），季內分別售出約75伙和85伙，估計吸金逾17億元和逾15億元；可留意的是，由於上述兩公司均是西南九龍長沙灣維港滙系列的牽頭發展商，有關數字均包含維港滙售出數量。

美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，第一季受第五波疫情、政府收緊限聚令影響，發展商暫停推售新盤，過去兩個月未見大型新盤推出。

分析料次季銷情回升至4500宗

除疫情外，劉預計下年度（2022/23年度）潛在土地供應可建約1.8萬伙，供應量雖有所回升，但仍遠低於1997至2003年間每年供應量，而疫情阻礙建築工程，加劇私宅供應不足問題，相信發展商抱惜售態度，亦令一手市場交投銳減。

不過，他續稱，現時市場有約7200伙可售新盤未推出，料待疫情緩和及限聚令放寬，將有大批新盤在第二季推出，該季銷售有望回升逾3倍、至約4500宗。