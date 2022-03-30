黃建業表示，近月全新盤幾近「清零」，估計首季一手成交僅錄得約960宗，不但按季暴跌近8成，而且創自2013年一手銷售條例生效後，有紀錄以來的季度新低。二手因為「減價有成交」，表現雖然相對較佳，但是成交量估計亦僅約8,400宗，按季亦跌約2成半，創逾2年新低水平。

樓價方面，黃建業指，樓價自8月登上高位後輾轉回落，去年下半年底的樓價較高位已跌約3%，樓價跌勢延續至今年初，「美聯樓價指數」最新報166.45點，本年至今已跌約3%，由去年的高位回落約6.1%，單計三月份已跌約1.5%，直至公佈放寬社交距離措施的時間表後，跌幅才有所收窄。

不過，黃建業深信，次季新盤有望重新推售，料帶動樓市交投回升，季內一手成交有望回升至4,200宗，較首季回升近3.4倍；二手的情況相近，料次季成交可望錄得約1.1萬宗，較首季回升約3成。

尤其睇好1,000萬元至2,000萬元以下物業的交投「跑贏大市」，以全年計算，如果疫情受控，不出現第六波，估計樓價走勢與去年相反，呈「先跌後揚」；而預期全年有力升約5%，升幅則與去年相若；成交料追落後，預計今年一手成交約1.7萬宗，與去年相若，二手成交量估計約5.5萬宗，按年則跌近1成。

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