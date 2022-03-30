文章日期：2022年3月30日 18:31
荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月累錄31宗成交，不但較上月全月僅9宗大增逾2倍，更創去年7月後新高，而本月平均實呎12,715元。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨第六期蘭秀道46號最新錄高層G室成交，實用面積559方呎，2房間隔，以700萬元易手、實呎12,522元。
原業主早於1993年7月以約208萬元購入上址，持貨29年轉手，帳面獲利492萬元，單位期內升值約2.4倍。
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