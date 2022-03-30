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美孚新邨本月31宗成交8個月新高 按月增2倍 

荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月累錄31宗成交，不但較上月全月僅9宗大增逾2倍，更創去年7月後新高，而本月平均實呎12,715元。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨第六期蘭秀道46號最新錄高層G室成交，實用面積559方呎，2房間隔，以700萬元易手、實呎12,522元。

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