各類寫字樓中，甲級寫字樓空置率由2018年的8.7%升至去年12.5%(2020年為11.8%)，連升3年，空置樓面逾1100萬方呎，乙級寫字樓空置率同樣連升3年，由2018年的9%升至2021年的13.1%(2020年為11.9%)，但丙級寫字樓空置率就由前年的9.4%輕微下跌至9.3%。

該署指，去年整體寫字樓租金平穩，錄得0.6%輕微升幅，當中乙級和丙級寫字樓租金分別錄得2.1%和1.9%輕微升幅，但甲級寫字樓租金卻下跌0.4%，反映需求轉弱，以及跨國企業和大型公司在全球經濟不明朗下對承租甲級寫字樓持審慎態度。

售價方面，該署指，從2020年低谷中復蘇後，直至2021年第三季，市場氣氛有所改善且經濟前景樂觀，寫字樓售價於2021年收復部分失地，以2020年第四季與2021年第四季比較，整體售價錄得1.3%的升幅，當中甲級、 乙級和丙級寫字樓售價分別上升 2.5%、3.4%和1.5%。