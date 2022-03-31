按標準金額徵收的地價將會是契約修訂之後與之前的土地價值（分別為「修契後價值 」與 「修契前價值」)的差額， 並在適用的情況下再減去相等於興建政府設施或 工程的工程費用的可扣減款項 。其他新發展區如洪水橋／廈村新發展局的金額及細節，將於有關新發展區公布契約修訂申請詳情時公布。

發展局發言人表示，容許擬建新發展區內的土地業權人申請契約修訂，有助善用市場參與以加快落實新發展區計劃。今次公布提供標準金額補地價選項，是希望透過預先公布的標準金額，為補地價提供確定性，從而促成更多契約修訂申請及早完成。

發展局續指，在已公布的新發展區內，用地的發展環境比較相似，均為有全面基建配套的高密度發展社區，故較有條件短時間內制訂標準金額及相關推行細節，為鄉郊土地採用標準金額補地價提供最快的試驗機會。

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