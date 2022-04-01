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CCL首季累跌3.9%豪宅走勢輸大市 分析料樓價快將見底

具體反映3月第二周市況的中原城市領先指數CCL，最新報177.34點，為去年2月後、逾一年來的新低紀錄，但按周跌幅稍為收窄0.77%(上周按周跌幅為1.12%)；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL本周跌幅收窄，相信是受惠於放寬按保政策、及疫情稍趨緩和，令二手成交量回升，樓價跌幅將逐步收窄，相信樓價快將見底，但CCL目標仍下試176點低位。

不過，本周四大指數齊跌，反映1型屋苑樓價的CCL Mass報179.11點，為去年2月後新低，本周跌0.87%；CCL(中小型單位)報177.13點，同為去年2月後新低，本周跌0.89%；豪宅方面，CCL(大型單位)報178.46點，見去年4月後的49周新低，本周跌0.15%。

四大分區樓價方面，則兩升兩跌，走勢各自反覆下調。新界西CCL Mass報165.75點，見去年2月後新低，按周跌1.47%，連跌2周共3.67%；近2周新界西樓價跌勢明顯，主導大市向下；不過，新界東CCL Mass報194.84點，按周升0.75%。

至於市區，九龍CCL Mass報172.50點，亦見去年2月後新低，按周跌2.09%；港島CCL Mass報180.11點，按周升0.23%。

以正式買賣合約日期計，2022年首季CCL累跌3.90%；CCL Mass跌3.84%；CCL(中小型單位)跌3.83%；CCL(大型單位)跌4.27%。四區方面，港島跌4.54%，九龍跌3.59%，新界東跌3.50%，新界西跌3.67%。

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