具體反映3月第二周市況的中原城市領先指數CCL，最新報177.34點，為去年2月後、逾一年來的新低紀錄，但按周跌幅稍為收窄0.77%(上周按周跌幅為1.12%)；中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL本周跌幅收窄，相信是受惠於放寬按保政策、及疫情稍趨緩和，令二手成交量回升，樓價跌幅將逐步收窄，相信樓價快將見底，但CCL目標仍下試176點低位。