文章日期：2022年4月1日 17:50
「舖王」鄧成波家族連環沽貨，資料顯示，由鄧氏家族成員持有的葵涌和宜合道123至129號聯發工業第三大廈5樓全層，面積約1.4萬方呎，上月下旬以約3050萬售出，呎價約2179元。
據悉，鄧氏家族2014年9月以2700萬元購入，早前以逾4000萬元放售，惟疫情影響下，接受較大幅度議價，終減價950萬元或約24%易手，持貨約7年半，帳面獲利約350萬元，物業升值約12%。
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