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信置與普門基金會建過渡性房屋「普綠軒」 料提供85伙 146方呎起

信置（0083）宣布，以象徵性租金租出一幅位於荃灣青龍頭的臨海土地，與社福機構普門基金會合作籌建過渡性房屋項目「普綠軒」。

項目位於青龍頭青山公路的臨海地段，地盤面積約1.9萬平方呎。「普綠軒」預計在2023年第4季落成，並安排合資金家庭入住及開展服務，營運期約為5年。

「普綠軒」將採用組裝合成建築法(MIC)，樓高三層，預計能提供85個單位讓有需要的家庭以優惠租金入住，單位面積介乎146至197平方呎，適合一至三人家庭居住， 有需要家庭可獲安排入住相連單位。單位設開放式廚房、獨立浴室、客飯廳等，亦會顧 及長者及傷健人士的需要。此外，項目鄰近巴士站，有多條巴士線及小巴線直達市區，住戶步行10分鐘亦即可購買日常所需。普門基金會將透過由各界代表組成的委員會，負責興建及遴選申 請入住的家庭和日常管理等。

「普綠軒」揉合許多促進身心健康的設施，首個包含 STEAM(科學、技術、工程、藝術和數學)元素的多功能活動室、參考集團綜合綠色社區項目「一喜種田」的種植空間、免費 Wi-Fi 網絡服務，以及為入住者提供工作配對和培訓等各方面的支援等。為配合兒 童的發展所需，集團也會與普門基金會為入住兒童提供各類活動，包括有關 STEAM 及編程的課程等，而集團義工隊「信和友心人」也會透過探訪及遊戲向兒童表達關懷。

集團及旗下黃廷方慈善基金會於「普綠軒」投入營運 後，繼續與普門基金會合作了解入住基層人士的需要，並特別透過黃廷方獎學金幫助兒 童成長發展，於每個學年向每個入住家庭的子女提供港幣 5000 元獎學金，讓他們發掘學業以外的才能。黃廷方慈善基金亦會提供資助予普門基金會，為入住的基層家庭及其子女開設合適的興趣班及課程。 


 

 

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